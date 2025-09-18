Bie në ujërat e kanalit të Ibër Lepencit, vdes gruaja 59 vjeçare
Një vdekje e dyshimtë raportohet të ketë ndodhur në veri të Mitrovicës, saktësisht në Ibër Lepenc.
Policia ka njoftuar se kanë pranuar informatën se një person kishte dalë nga shtëpia e tij në orët e hershme të mëngjesit, e dyshohej se kishte rënë në kanalin e Ibër Lepencit.
“Menjëherë pas pranimit të informatës njësitë policore së bashku me zjarrfikësit, kanë ndërmarrë veprimet e kërkimit në terren. Rreth orës 08:00 diku rreth 3 kilometra nga vendi ku dyshohej se kishte rënë viktima, është gjetur trupi i pajetë në ujërat e kanalit të Ibër Lepencit dhe e njëjta është nxjerrë jashtë kanalit. Viktima është identifikuar me inicialet R.M. e gjinisë femërore 59 vjeçare”,thuhet në njoftimin e policisë.
Në vendngjarje kanë dalë ekipi mjekësor, i cili ka konstatuar vdekjen, po ashtu në vend-ngjarje kanë dalë edhe njësit e hetimeve rajonale. Në lidhje me rastin është njoftuar Prokurori i shtetit dhe me urdhër të tij, trupi i pa jetë është dërguar për obduksion.
“Policia e Kosovës, në koordinim me institucionet relevante, po vijon me procedurat e nevojshme ligjore lidhur me këtë rast”./Lajmi.net/