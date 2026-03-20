Bie ndjeshëm çmimi i arit
Lufta me Iranin po i prish rrjedhat globale të naftës, duke dëmtuar infrastrukturën energjetike dhe duke rritur frikën e një konflikti të zgjatur. Por ari, i cili zakonisht konsiderohet një strehë e sigurt gjatë periudhave të pasigurisë ekonomike, ka rënë ndjeshëm, shkruan CNN. Çmimi i arit ka rënë me gati 10% këtë javë, duke e…
Lufta me Iranin po i prish rrjedhat globale të naftës, duke dëmtuar infrastrukturën energjetike dhe duke rritur frikën e një konflikti të zgjatur. Por ari, i cili zakonisht konsiderohet një strehë e sigurt gjatë periudhave të pasigurisë ekonomike, ka rënë ndjeshëm, shkruan CNN.
Çmimi i arit ka rënë me gati 10% këtë javë, duke e vendosur atë në rrugën e duhur për javën e tij më të keqe në 43 vjet dhe duke e çuar rënien e tij që nga fillimi i luftës në 13%.
Në kohë trazirash, investitorët shpesh blejnë ar, duke vënë bast se do ta ruajë vlerën e tij nëse inflacioni rritet, monedhat bien ose kriza godet. Megjithatë, rritja e çmimeve të energjisë për shkak të konfliktit në Lindjen e Mesme po i shtyn bankat qendrore në të gjithë globin të rishqyrtojnë perspektivën për normat e interesit. Kjo ka shumë rëndësi për arin.
Trazirat kanë shkaktuar gjithashtu një rimëkëmbje të dollarit dhe i kanë shtyrë investitorët të rivlerësojnë zotërimet e tyre.