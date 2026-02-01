Bie mbi veturë një guri i madh në rrugën Pejë-Kuqishtë
Lajme
Një aksident ka ndodhur sot në aksin Pejë – Kuqishtë, ku një gur i madh ka rënë në rrugë dhe ka dëmtuar rëndë një veturë që po kalonte në atë zonë.
Ende nuk ka informacione nëse ka pasur persona të lënduar.
Në video shihet se vetura ka pësuar dëmtime të konsiderueshme, ndërsa gurët mbeten në rrugë, duke krijuar rrezik për automjetet e tjera që kalojnë në zonë.
Rastet e tilla rrisin nevojën për kujdes të shtuar gjatë kalimit, sidomos në periudha me reshje ose mot të paqëndrueshëm.