​Bie dukshëm numri i rasteve aktive me COVID-19 Në Kosovë aktualisht janë vetëm 88 raste aktive me COVID-19. Sipas raportit të fundit të publikuar nga Ministria e Shëndetësisë, janë bërë 205 testime prej të cilave dy persona kanë dal pozitiv me COVID-19. E derisa nuk është raportuar për të vdekur, bëhet e ditur se janë shëruar 42 persona, si dhe janë dhënë 20…