Biden: Vaksinat e tepërta kundër COVID-19 do të ndahen me pjesën tjetër të botës

Presidenti amerikan, Joe Biden ka premtuar se vaksinat e tepërta kundër COVID-19 do të ndahen me pjesën tjetër të botës, pasi ai njoftoi blerjen e një shtese prej 100 milion dozash të Johnson & Johnson, raporton The Guardian, transmeton lajmi.net.

“Nëse kemi një tepricë, ne do ta ndajmë atë me pjesën tjetër të botës”, tha ai.

“Kjo nuk është diçka që mund të ndalet nga një gardh pa marrë parasysh sa lart ndërtoni një gardh ose një mur. Kështu që ne nuk do të jemi të sigurt derisa bota të jetë e sigurt. Dhe kështu, ne do të fillojmë të sigurohemi që amerikanët të kujdesen së pari, por ne do të përpiqemi të ndihmojmë pjesën tjetër të botës”, shtoi ai.

Presidenti përsëriti planet për të vaksinuar të gjithë të rriturit amerikanë deri në fund të majit dhe zbuloi se vendi arriti një rekord prej 2.9 milionë vaksinash në një ditë të shtunën.