Biden thotë se lufta me Rusinë duhet të përfundojë përpara se NATO të shqyrtojë anëtarësimin e Ukrainës

Presidenti Joe Biden thotë se Ukraina nuk është ende gati për anëtarësim në NATO, duke thënë se lufta e Rusisë në Ukrainë duhet të përfundojë përpara se aleanca të shqyrtojë shtimin e Kievit në radhët e saj.

Biden i tha se ndërsa diskutimi për anëtarësimin e afërt të Ukrainës në NATO ishte i parakohshëm, SHBA dhe aleatët e saj në NATO do të vazhdojnë t’i ofrojnë presidentit Volodymyr Zelensky dhe forcave të tij sigurinë dhe armatimin që u nevojiten për t’i dhënë fund luftës me Rusinë.

“Unë nuk mendoj se ka unanimitet në NATO nëse do të futet apo jo Ukraina në familjen e NATO-s tani, në këtë moment, në mes të një lufte.Për shembull, nëse e keni bërë këtë, atëherë, ju e dini – dhe dua të them atë që them – ne jemi të vendosur të angazhojmë çdo centimetër territori që është territor i NATO-s. Është një angazhim që ne të gjithë e kemi bërë pavarësisht çfarëdo. Nëse lufta po vazhdon, atëherë të gjithë jemi në luftë. Ne jemi në luftë me Rusinë, nëse do të ishte kështu”.

Biden tha se ai ka folur me Zelenskyn gjatë për këtë çështje, duke thënë se ai i ka thënë presidentit ukrainas se SHBA do të vazhdojë të ofrojë siguri dhe armatim për Ukrainën, siç bën për Izraelin, derisa procesi të zhvillohet, raporton CNN.

“Unë mendoj se ne duhet të përcaktojmë një rrugë racionale që Ukraina të jetë në gjendje të kualifikohet për të qenë në gjendje të hyjë në NATO,” tha Biden, duke vënë në dukje se ai refuzoi kërkesat e presidentit rus Vladimir Putin para luftës për një angazhim për të mos pranuar Ukrainën sepse aleanca ka “një politikë të dyerve të hapura”.

“Por unë mendoj se është e parakohshme të thuhet, për të bërë thirrje për votim, e dini, tani, sepse ka kualifikime të tjera që duhen përmbushur, duke përfshirë demokratizimin dhe disa nga ato çështje,” tha Biden.

Të premten, Shtëpia e Bardhë njoftoi se SHBA-ja po i dërgonte Ukrainës municione thërrmuese për herë të parë, një hap i ndërmarrë për të ndihmuar në forcimin e municioneve të Ukrainës ndërsa ajo po ndërmerr një kundërofensivë kundër Rusisë.