​Biden: Së shpejti njoftoj rikandidimin në zgjedhjet presidenciale Presidenti i SHBA-së, Joe Biden tha se së shpejti do të njoftojë kandidimin e tij për zgjedhjet presidenciale në vitin 2024. Duke folur për gazetarët gjatë vizitës së tij në Irlandë, për zgjedhjet presidenciale që do të mbahen vitin e ardhshëm, Biden deklaroi: “E kam bërë llogaritjen prej kohësh. Së shpejti do ta njoftoj”. Ai…