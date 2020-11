Biden planifikon të ndryshojë përgjigjen pandemike të SHBA-së

Presidenti i zgjedhur Joe Biden do ta ndryshojë përgjigjen e SHBA-së ndaj koronavirusit.

Presidenti i zgjedhur Joe Biden dhe Zëvendës Presidenja e zgjedhur Kamala Harris thonë se ata do të lëvizin përgjigjen pandemike të SHBA-së ndaj COVID-19 në një drejtim dramatikisht të ndryshëm, raporton Cnn, transmeton lajmi.net.

“Pandemia po bëhet dukshëm më shqetësuese në të gjithë vendin,” tha Biden të Premten. “Unë dua që të gjithë ta dinë në ditën e parë, ne do të zbatojmë planin tonë për të kontrolluar këtë virus.”

Javën e kaluar ka pasur një numër të madh të rasteve të reja dhe deri në kohën që Biden merr detyrën 20 janar, projekti me ndikim i Universitetit të Uashingtonit për projekte të modelit shëndetësor dhe vlerësimit do të ketë më shumë se 372,000 vdekje me COVID-19 – kjo është 135,000 më shumë se sa total aktual.

“Në kohën që administrata Biden-Harris do të marrë përsipër, ky virus do të jetë tashmë i shfrenuar nëpër komunitetet në të gjithë Shtetet e Bashkuara,” tha Dr. Megan Ranney, një mjek urgjence në Universitetin Brown, të dielën në CNN.

Ndërsa administrata e Presidentit Donald Trump shpalli fundin e pandemisë si një nga arritjet e saj, Biden ka paraqitur një plan pandemik në faqen e tij të fushatës dhe tani është bërë jehonë në faqen e tranzicionit Biden-Harris të botuar të dielën. /Lajmi.net/