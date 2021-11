Biden nuk e ftoi në Samitin e Demokracisë, Osmani ftohet të flasë për të ardhmën e Kosovës nga një Institut në SHBA

Kosova nuk ka pranuar ftesë të marrë pjesë në Samitin e Demokracisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku marrin pjesë më shumë se 100 vende nga e gjithë bota, shkruan lajmi.net.

Por, Presidentja Osmani do të udhëtojë në SHBA për të marrë pjesë me ftesë të Institutit për Politikë të Jashtme SAIS të hënën.

The SAIS Foreign Policy Institute will proudly host #Kosovo‘s President @VjosaOsmaniPRKS, this Monday November 8th, at 11:30AM. FPI Senior Fellow @edwardpjoseph will moderate the event.

Register below (updated link):https://t.co/4nNDqiCeNA#Balkans #Europe pic.twitter.com/uol3p8ngZw

— SAIS Foreign Policy Institute (@FPI_SAIS) November 5, 2021