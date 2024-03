Biden nominon një diplomat shqiptar për ambasador të SHBA-së në Mal të Zi

I nominuari nga Presidenti Biden, B. Bix Aliu do të jetë ambasadori i parë shqiptaro-amerikan i SHBA-ve, një hap drejt një përfaqësimi dhe përfshirjeje më të madhe për komunitetin shqiptar në ShBA.

Bix Aliu, i nominuar për postin e ambasadorit të ardhshëm amerikan në Malin e Zi, para Komisionit të Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë se nëse konfirmohet, do të punojë për përshpejtimin e procesit të integrimit të Malit të Zi dhe forcimin e luftës kundër ndikimeve të huaja keqdashëse.

Për këtë nominim ka reaguar edhe Drilon Gashi, shef i Misionit të Kosovës në Poloni.

Ai ka shkruar në ‘Facebook”, se kjo është dëshmi shumë e mirë e dhënë nga i emëruari për ambasadorin e SHBA-së në Mal të Zi, B. Bix Aliu dhe se Aliu do të jetë një ambasador i shkëlqyeshëm i SHBA-së dhe do të vazhdojë t’i bëjë shqiptaro-amerikanët krenarë me shembullin e tij të ndritshëm.