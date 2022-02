Biden në telefon me presidentin ukrainas, ja çfarë biseduan

Biseda mes Biden dhe presidentit ukrainas erdhi menjëherë pasi presidenti rus, Vladimir Putin, ka nënshkruar një dekret ku ka njohur pavarësinë e vetëshpallur të dy rajoneve ukrainase.

Në komunikatën e lëshuar nga Shtëpia e Bardhë, bëhet e ditur se presidenti Biden ka ritheksuar përkushtrimin ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës dhe ka dënuar vendimin e Putinit që “të njohë pavarësinë e dy territoreve në Ukrainën lindore”, transmeton lajmi.net.

“Presidenti Biden përsëriti se SHBA-ja do të përgjigjet me shpejtësi dhe vendosmëri, në koordinim të plotë me aleatët dhe partnerët që të vazhdojë me ndalimin e agresionit rus në Ukrainë”, thuhet në komunikatën e publikuar.

Kujtojmë se në orët e mbrëmjes është raportuar se trupat ruse tashmë janë futur në territorin e Ukrainës. /Lajmi.net/