Biden: Ka dy opsione karshi Rusisë, të fillosh Luftën e Tretë Botërore, ose sanksionim për të paguar çmimin

Kështu ka vlerësuar presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden.

Biden u shpreh kështu gjatë një interviste të dhënë me Brian Tyler Cohen, kur është pyetur për qasjen amerikane karshi agresionit rus në Ukrainë.

”Ka dy opsione. Të fillosh Luftën e Tretë Botërore, të shkosh në luftë fizike me Rusinë. Ose opsioni i dytë: Të sigurohesh se një vend që vepron aq rëndë kundër Ligjit Ndërkombëtar paguan për atë që ka bërë”, është shprehur presidenti amerikan Joe Biden.

Duhet përkujtuar që prej katër ditësh situata në Ukrainë është në tension e sipër.

Rusët kanë vazhduar me agresionin e tyre drejtuar Ukrainës, derisa shtetet e BE-së, Amerika dhe shumë shtete të tjera të botës kanë vazhduar të sanksionojnë shtetin rus.

Gjatë ditës së sotme Bashkimi Evropian ka marrë vendim për sanksione të shumta ndaj Rusisë si dhe për furnizimin me armë të shumta shtetin ukrainas./Lajmi.net/

.@POTUS justifies severe sanctions on Putin: “You have two options. Start a third World War– go to war with Russia physically, or two, make sure that a country that acts so contrary to international law ends up paying the price for having done it.” pic.twitter.com/0ehvN4IfWz

