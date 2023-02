Biden i çon letër Osmanit për 15-vjetorin e pavarësisë, përmend njohjen reciproke me Serbinë Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka pranuar letër urimi nga Presidenti i Shteteve të Bashkuar atë Amerikës, Joe Biden, me rastin e 15 vjetorit të Pavarësisë së Republikës së Kosovës. Kjo u bë e ditur me anë të një komunikate për media nga Zyra e Presidentes, shkruan lajmi.net. “Në emër të popullit të…