Bianca Censori habit me paraqitjen në gjykatë
ShowBiz
Bashkëshortja e reperit Kanye West, Bianca Censori, është parë me një veshje të pazakontë për stilin e saj gjatë paraqitjes në gjykatë në Los Angeles.
31-vjeçarja bëri një ndryshim të dukshëm nga paraqitjet e saj të zakonshme, ndërsa mbërriti për të dëshmuar në një padi të ngritur kundër bashkëshortit të saj. Ajo u pa duke zbritur shkallët e gjykatës e veshur me një fund të zi midi të ngushtë dhe një xhaketë të zezë të kopsuar deri në pjesën e sipërme.
Ish-punonjësja e Yeezy e kompletoi pamjen me taka stiletto të argjendta, një çantë të madhe shpatullash dhe syze të holla me kornizë të rrumbullakët.
Paraqitja e saj erdhi pasi një gjyqtar thuhet se kishte bërë thirrje për respektimin e rregullave më të rrepta të veshjes gjatë seancave gjyqësore.