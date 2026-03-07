Bianca Censori habit me paraqitjen në gjykatë

ShowBiz

07/03/2026 15:07

Bashkëshortja e reperit Kanye West, Bianca Censori, është parë me një veshje të pazakontë për stilin e saj gjatë paraqitjes në gjykatë në Los Angeles.

31-vjeçarja bëri një ndryshim të dukshëm nga paraqitjet e saj të zakonshme, ndërsa mbërriti për të dëshmuar në një padi të ngritur kundër bashkëshortit të saj. Ajo u pa duke zbritur shkallët e gjykatës e veshur me një fund të zi midi të ngushtë dhe një xhaketë të zezë të kopsuar deri në pjesën e sipërme.

Ish-punonjësja e Yeezy e kompletoi pamjen me taka stiletto të argjendta, një çantë të madhe shpatullash dhe syze të holla me kornizë të rrumbullakët.

Paraqitja e saj erdhi pasi një gjyqtar thuhet se kishte bërë thirrje për respektimin e rregullave më të rrepta të veshjes gjatë seancave gjyqësore.

Bianca Censori largohet nga gjykata pas më shumë se katër orësh dhënie dëshmieBianca Censori vishet SHUMË POSHTE për paraqitjen e saj në gjykatën e Los Angelesit

