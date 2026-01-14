Bia shpërthen në lot, flet me Limin: Nuk më duan

14/01/2026 19:17

Banorja e Big Brother VIP Kosova, Bia ka shpërthyer në lot, duke thënë se banorët e tjerë nuk e duan.

Ajo ka biseduar me Limin, të cilin i tha se nuk ndihet e lumtur.

“Këta nuk më duan. Limi, nuk jam e lumtur”, tha Bia.

“Unë të dua dhe ti je mikja ime”, i është përgjigjur Limi.

