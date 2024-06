BIA serbe reagon pas arrestimit të dy shtetasve të Kosovës për spiunazh Bedri Shabani dhe Muharrem Qerimi u arrestuan sot nga autoritetet e Republikës së Kosovës nën dyshimin për spiunazh me Agjencinë për Siguri dhe Informim (BIA). Lidhur me dy arrestimet është deklaruar BIA në një komunikatë për media duke mohuar “çdo marrëdhënie bashkëpunimi me Agjenicinë”. “Agjencia për Siguri dhe Informim( BIA) mohon me vendosmëri të gjitha…