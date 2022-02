Beyonce tregon linjat e saj me një kostum të ngushtë rrjetë ndërsa promovon koleksionin e ri për Ditën e Shën Valentinit

Këngëtarja 40-vjeçare – e cila mori nominimin e saj të parë për “Ocar”, të martën – mahniti me një xhaketë ngjyrë rozë dhe të kuqe me mëngë të gjata me panele rrjete të ndezura nga bashkëpunimi “Adidas x Ivy Park” për Ditën e Shën Valentinit, transmeton lajmi.net.

“Bey Mine”, lexonte mbishkrimi, i cili njoftoi se koleksioni “Ivy Heart” tani është i disponueshëm në faqen e internetit të “Adidas” dhe në dyqane të zgjedhura në mbarë botën.

Beyonce, dukej fenomenale në një pjesë të vetme që nxirrte në pah belin e saj të vogël dhe gjoksin joshës.

28-herë fituesja e “Grammy-ve”, tronditi me pamjen me flokë bjonde ngjyrë mjalti dhe buzëkuq të kuq të ndezur teksa ka aksesuar dukjen edhe me stileto të kuqe.

Veshja me pakicë – e cila shitet për 140 dollarë – është miqësore me mjedisin dhe e bërë pjesërisht me përmbajtje të ricikluar ‘të krijuar nga mbeturinat e prodhimit, p.sh. prerja e mbetjeve dhe mbeturinat shtëpiake pas konsumit për të shmangur ndikimin më të madh mjedisor të prodhimit të përmbajtjes së virgjër.’

Ish-këngëtarja kryesore e “Destiny’s Child” u dha fansave të saj shumë për t’u vlerësuar, pasi ajo tregoi pasuritë e saj të bollshme nga këndvështrime të ndryshme.

Një ditë më parë, marka publikoi gjithashtu një imazh të ri të zonjës Carter e veshur me një jumpsuit të kuq 160 dollarësh./Lajmi.net/