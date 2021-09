Beyonce feston ditëlindjen, kjo është mosha e saj

Këngëtarja e “Crazy In Love” festoi ditëlindjen e saj të 40-të të shtunën me një kolazh epik duke theksuar jetën dhe karrierën e saj të mahnitshme në faqen e saj të internetit, shkruan ET.

Pjesa interaktive është e mbushur me fotografi, duke filluar nga viti 1981 deri në vitin 2021. Çdo fotografi mund të klikohet për ta parë në një format më të madh, transmeton lajmi.net.

Ajo përfshin fotografi të fëmijërisë, momentet më të mëdha të Destiny’s Child, projektet solo të Beut, fitimet e çmimeve, momentet e modës dhe madje edhe momentet e ëmbla të familjes me burri JAY-Z, vajza Blue Ivy dhe binjakët Sir dhe Rumi.

Ndërsa jeta e Beyonce shpaloset në fotografi, ajo gjithashtu shkruan një mesazh, ku thuhet: “Faleminderit fotografëve, redaktorëve, drejtuesve të TV, shfaqjeve, programeve të çmimeve dhe familjes sime për kontributin tuaj vizual”.

Nuk munguan thirrjet dhe lavdërimet për ditëlindjet nga prindërit e këngëtares, Tina Knowles-Lawson dhe Matthew Knowles, të cilët dolën në mediat sociale për të festuar vajzën e tyre. Tina postoi një video kthyese të Beunce duke ndarë gjithçka që donte të arrinte para se të mbushte 40 vjeç, gjë që ajo e bëri.

“Uau ju keni arritur secilin nga qëllimet tuaja dhe më pas disa. Ju e meritoni atë, dhe çdo bekim tjetër që Zoti ju ka dhënë”, shkroi Tina pjesërisht.

“Ju jeni personi më i sinqertë, inteligjent dhe krijues që njoh! Ajo mendje e Virgjëreshës është gjithmonë 10 hapa përpara. Nuk ka asnjë kockë të keqe në trupin tuaj dhe asnjë hidhërim në zemrën tuaj!!”./Lajmi.net/