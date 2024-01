Bexheti: Shqiptarët thellë në shpirtin e tyre nuk duan ta shohin asnjë serb në Kosovë

Profesori i katedrës së Historisë në Fakultetin Filozozifik, Nuri Bexheti në një intervistë për lajmi.net ka folur edhe për draft-statutin e propozuar nga BE-ja dhe ShBA-ja.

Ai ka thënë se sikur të bëhej “Zajednica” e vitit 2015 Kosova do të ishte në epërsi e do të kryhej kjo çështje ndërsa tash variant i propozuar është akoma më i keq.

Ai tutje ka folur edhe për raportin e shqiptarëve me serbët, duke thënë se si shtet nuk kemi dit si të sillemi me pakicat.

AI ka thënë se është dashur tu jepen të gjitha të drejtat që u takojnë dhe i kërkojnë serbët lokal.

Unë jam radikal në qëndrimet e mija në raport me pakicat, unë mendoj që shqiptarët e Kosovës janë ndër popujt më të vuajtur të kontinentit evropian deri në ’99. Ne sit ë juavtur shuëm në Jugosllavi nuk dim si të sillemi me pakicat, madhështia e kosovarëve do të kishte qenë nëse do të kishin ofruar shumë më shumë të drejta për pakicat. Aq shumë të drejta që ata të mos mund t’i konsumojnë. Ne u dashtë të ju themi çfarë doni, kisha, shkolla, flamurin, të gjitha tua lejojmë, edhe flamurin e Serbisë edhe të Rusisë, bile edhe të Bjellrusisë”, tha ai për lajmi.net.

E sipas profesorit, Nuri Bexheti, mandej Kosova do të duhej të kërkonte bashkëpunim me ta e integrim pasi vetëm në këtë mënyrë do të integroheshin.

“E ne duam, rrugët të mos i bllokoni, të paguani tatim, të paguani rrymë, pikat doganore të kontrollohen nga Prishtina, pikat malore të kontrollohen nga policia e përbashkët shqiptaro-serbe dhe t’i ngiju gjithë ditën me muzikë serbe”, tha Bexheti.

Bexheti tutje deklaroi se shqiptarët thellë në shpirtin e tyre nuk duan që asnjë serb të mos jetojë në Kosovë.

“Dhe këtë se kemi bërë, sepse në shpirtin e thellë të shqiptarit është që asnjë të mos e shoh në Kosovë, larg e më largë. Ta kishim bërë “Zajednicën” e vitit 2015 ne do të kishim qenë në epërsi tani ka ardh variant ma i keq”, tha ai. /Lajmi.net/