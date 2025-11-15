Bexhet Xheladini, kryetari me më së shumti vota të diasporës

Bexhet Xheladini, kryetari i Dragashit është kandidati më i votuar nga diaspora në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Xheladini i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka siguruar plot 873 vota, duke lënë pas vetes kandidatët për kryetar të 17 komunave të tjera që shkuan në balotazh më 9 nëntor. Sipas rezultatit të përmbledhur të KQZ-së,…

Lajme

15/11/2025 15:51

Bexhet Xheladini, kryetari i Dragashit është kandidati më i votuar nga diaspora në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale.

Xheladini i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka siguruar plot 873 vota, duke lënë pas vetes kandidatët për kryetar të 17 komunave të tjera që shkuan në balotazh më 9 nëntor.

Sipas rezultatit të përmbledhur të KQZ-së, Bexhet Xheladini ka fituar 59.19% të të gjitha votave, duke mposhtur kështu Shaban Shabanin e PDK-së, me të cilin ishin në garë për të parin e Dragashit.

Artikuj të ngjashëm

November 15, 2025

“Keni tre muaj kohë” – ShBA i jep goditje të fuqishme...

November 15, 2025

Shehu tallet me kundërshtarët: Kemi diferencë rreth 550 vota me koalicionin...

Lajme të fundit

“Keni tre muaj kohë” – ShBA i jep...

“Ka lënë shumë rrëmujë pas” – Asistenti i...

Shehu tallet me kundërshtarët: Kemi diferencë rreth 550...

Haziri: Mekanizmat shtetërorë ndikuan në procesin zgjedhor, u...