Betohen deputetët e rinj të Kuvendit të Kosovës

Në seancën e drejtuar nga deputeti më i moshuar nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Avni Dehari është bërë betimi i deputetëve të cilët nënshkruan betimin ku edhe deklarohen se do të punojnë në interes të Kosovës në respektim dhe mbrojtje të kushtetutshmërisë, transmeton lajmi.net.

120 deputetët e pranishëm sot në sallën e Kuvendit janë të zgjedhurit e dalë nga zgjedhjet e 14 shkurtit.

“Unë, deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, betohem se me nder e me përkushtim do ta kryej detyrën time dhe do ta përfaqësoj me dinjitet popullin, do të punoj në interes të Kosovës dhe të gjithë qytetarëve të saj, do të angazhohem për mbrojtjen dhe për respektimin e kushtetutshmërisë dhe të ligjshmërisë, për mbrojtjen e tërësisë territoriale dhe të integritetit institucional të Kosovës, për garantimin e lirive dhe të drejtave të njeriut, në përputhje me ligjet e vendit dhe me standardet evropiane.Betohem“, thuhet në betimin e deputetëve të Kuvendit të Kosovës.

Ndryshe tash e tutje në Kuvendin e Kosovës do të jetë 58 deputetë nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, 19 nga Partia Demokratike e Kosovës, 15 nga Lidhja Demokratike e Kosovës si dhe tetë deputetë nga AAK dhe një numër i madh i deputetëve nga përfaqësuesit e komuniteteve./Lajmi.net/