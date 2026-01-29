“Betohem se as unë, as fëmijët s’kemi qenë në makinë kur është vrarë Liridona”- Murseli akuzon Prokurorinë për shpifje

29/01/2026 11:09

Në Gjykatën Themelore të Prishtinës po mbahet seanca gjyqësore ndaj Naim Murselit, Granit Plavës dhe Kushtrim Kokallës, të dyshuar për planifikimin dhe vrasjen e Liridona Ademajt.

Naimi Murseli ka folur lidhur me raportin e tij me Liridonen.  Murseli ka thënë se nuk pati marrëveshje për vrasjen e Liridonës. Ndërsa ka pohuar se as ai e as fëmijet, nuk kanë qenë në makinë, në momentin kur është vrarë Liridona.

“Iu betohem në dy fëmijë që i kam që Naim Murseli as në makinë s’ka qenë në momentin kur  është vrarë Liridona. As unë as fëmijet, iu betohem. Kjo është e  vetmja e vërtetë. Ajo që e thotë prokurorja është shpifje”, ka thënë Murseli.

