Betimi i Faton Pecit bëhet në Qendrën Kulturore të Mitrovicës së jugut, jo tek objekti i komunës
Faton Peci do të betohet sot si Kryetar i Kuvendit Komunal të Mitrovicës së jugut. Peci do të betohet si Kryetar pasi arriti që të fitojë në balotazhin e zhvilluar më 9 nëntor. Peci mundi kundërkandidatin e tij nga radhët e PDK-së, Arian Tahiri e kësisoj nga sot bëhet drejtues i Mitrovicës së jugut. Peci…
Faton Peci do të betohet sot si Kryetar i Kuvendit Komunal të Mitrovicës së jugut.
Peci do të betohet si Kryetar pasi arriti që të fitojë në balotazhin e zhvilluar më 9 nëntor.
Peci mundi kundërkandidatin e tij nga radhët e PDK-së, Arian Tahiri e kësisoj nga sot bëhet drejtues i Mitrovicës së jugut.
Peci i cili drejtoi Ministrinë e Bujqësisë për disa vite dhe ishte pjesë e legjislaturës së Kuvendit të Kosovës, tash e tutje fokusin do ta ketë në komunë.
Ceremonia e betimit po zhvillohet në Qendrën Kulturore në Mitrovicën e jugut dhe jo në objektin e komunës./Lajmi.net/