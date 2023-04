Beteja për “jetë a vdekje” – City dhe Arsenal përballen sonte në ndeshjen e titullit në Premierligë Manchester City dhe Arsenali do ta zhvillojnë sonte kryendeshjen e javës së 33-të dhe një nga takimet kryesore të sezonit në Premierligë, shkruan lajmi.net. Stadiumi “Etihad” është arenë e betejës ndërmjet dy rivalëve kryesor në luftë për titull të kampionit me fillim nga ora 21:00, shkruan lajmi.net. “Qytetarët” janë në pozitën e dytë me 70…