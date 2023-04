Beteja e katërt luhet sot në Suharekë – Ylli për të barazuar serinë, Peja për finale Në fundjavë zhvillohen ndeshjet e katërta gjysmëfinale të “Play-off”-it, shkruan lajmi.net. Ditën e sotme (e shtunë) do të zhvillohet ndeshja e katërt në mes Golden Eagle Yllit dhe Pejës me fillim nga ora 20:30. Kampionët në fuqi luajnë për ta barazuar në 2:2 serinë e ndeshjeve gjysmëfinale, ndërkohë Peja me një fitore eventuale siguron finalen…