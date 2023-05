Beteja e Anamoravës: Forma e Gjilanit dhe Dritës në pesë takimet e fundit dhe bilanci i përballjeve direkte Pesë ndeshjet e javës së 34-të në elitën e futbollit kosovar do të zhvillohet në të njëjtën ditë, pra sot. Ndeshja kryesore do të zhvillohet në Anamoravë me derbin e madh të futbollit të Kosovës mes Gjilanit dhe Dritës, shkruan lajmi.net. Kjo ndeshje njëherit do të jetë në një mënyrë edhe përcaktuese për fatin e…