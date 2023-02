Best buy awards: HIB Petrol shpallet kompania më e mirë e derivateve në Kosovë Lideri kosovar i derivateve, rrjetit të restoraneve dhe marketeve, korporata HIB sot ka njoftuar se është zgjedhur si rrjeti më i mirë i derivateve në Kosovë për raportin e cilësisë ndaj çmimit. HIB Petrol është vlerësuar me medaljen ‘Best Buy 2023’ nga kompania zvicerane ICERTIAS – International Certification Association GmbH me bazë në Cyrih të Zvicrës. Ky…