Besnik Tahiri: Qeveria e Kosovës nuk duhet të eksperimentoj në kurriz të marrëdhënieve të themelta shqiptaro – amerikane

Deputeti i Aleancës së Ardhmërisë së Kosovës, Besnik Tahiri, ka reaguar përmes një postimi në “Facebook”, për vizitën e Sekretarit Blinken në Tiranë.

Tahiri ka thënë se “Shteti dhe lidershipi i Republikës së Shqipërisë meriton një respekt, falenderim dhe mirënjohje të thellë nga të gjithë shqiptarët në rajon”, shkruan lajmi.net.

Gjithashtu, ai kritikoi qeverinë e Kosovës dhe tha se „Qeveria e Republikës së Kosovës nuk duhet të kufizohet në përfituese pasive nga kjo marrëdhënie, dhe as të eksperimentoj në kurriz të marrdhënieve të themelta shqiptaro – amerikane”.

Tutje, Tahiri shkruan se i pret me padurim porositë dhe këshillat e Sekretarit Amerikan, Blinken dhe shpreson se Kryeministri Kurti do t’i dëgjojë këto këshilla.

Reagimi i plotë:

“Shteti dhe lidershipi i Republikës së Shqipërisë meriton një respekt, falenderim dhe mirënjohje të thellë nga të gjithë shqiptarët në rajon, dhe veçanarisht nga qytetarët e Republikës së Kosovës. Që nga vizita e Sekretarit Baker më 1991, Presidentit Bush 2007, ish Presidentit Klinton, më 2023, e tani e Sekretarit Blinken, Shqipëria është konfirmuar dhe ri-konfirmuar si partneri më o fuqishëm rajonal i SHBA-ve. Qeveria e Republikës së Kosovës nuk duhet të kufizohet në përfituese pasive nga kjo marrëdhënie, dhe as të eksperimentoj në kurriz të marrdhënieve të themelta shqiptaro – amerikane, por duhet të tregohet e përgjegjshme, të marrë rol, dhe të tregoj maturi. Me padurim presim t’i dëgjojmë porositë dhe këshillat e Sekretarit Amerikan, Blinken, nga kjo vizitë, të cilat shpresojmë t’i dëgjoj mirë, me durim dhe respekt, edhe Kryeministri Kurti!” /Lajmi.net/