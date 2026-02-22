Besnik Tahiri pret të rinj nga Shqipëria në Kuvend, thirrje për angazhim dhe bashkëpunim

22/02/2026 15:10

Deputeti i AAK-së Besnik Tahiri mirëpriti një grup të rinjsh ambiciozë të udhëhequr nga deputetja e Kuvendit të Shqipërisë, Sara Mila, në Kuvendin e Kosovës.

Gjatë vizitës, u zhvillua një bashkëbisedim i hapur mbi rolin e institucioneve në fuqizimin e të rinjve dhe thellimin e bashkëpunimit mes dy vendeve.

Tahiri u bëri thirrje të rinjve shqiptarë që të besojnë në potencialin e tyre, të angazhohen në jetën publike dhe të ndërtojnë të ardhmen me guxim, dije dhe bashkëpunim.

