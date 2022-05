Besnik Tahiri: Kurti duhet ta takojë Vuçiq-in, por jo në darka

Tahiri tha T7 se kryeministri Albin Kurti s’është dashur ta takojë presidentin serb, Aleksandar Vuçiq në darkë, pasi sipas tij, kjo është e paarsyeshme.

“Unë mendoj që Albin Kurti duhet ta takojë Vuçiqin, por jo në darka”, tha ai.

Ish-zëvendëskryeministri tha se nuk kanë informacion se për çfarë ka biseduar Kurti me Vuçiqin.

Sipas tij, Kurti dhe Qeveria duhet të punojnë strategjikisht me SHBA-në për arritjen e një marrëveshjeje me njohje reciproke me Serbinë.