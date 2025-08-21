Besnik Buzhala, dosti i Adnan Rrustemi të VV-së, rekomandoi certifikimin e Listës Serbe (DOKUMENT)
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) nuk e certifikoi Listën Serbe për zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Ky veprim riktheu skenarin e zgjedhjeve të 9 shkurtit 2025, kur një vendim identik u mor po ashtu nga KQZ-ja, por u përmbys nga Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP). Mbetet të shihet se si do të vendos PZAP-ja kësaj here.
Anëtarët e Lëvizjes Vetëvendosje, Sami Kurteshi dhe Alban Krasniqi, bënë spektakël gjatë mbledhjes, por Besnik Buzhala, Drejtor i Zyrës për Regjistrimin, Certifikimin dhe Kontrollin Financiar të Subjekteve Politike në KQZ, për të cilin ka pasur raportime se është person i afërt me Vetëvendosjen, ka dorëzuar rekomandimin për certifikimin e Partisë Politike SRPSKA LISTA në KQZ.
“Zyra i rekomandon KQZ të certifikojë subjektin politik – Parti Politike SRPSKA LISTA (shtojca I), për pjesëmarrje në Zgjedhjet Lokale në Republikën e Kosovës, që do të mbahen më 12 tetor 2025”, thuhet në rekomandimin për certifikimin e Partisë Politike SRPSKA LISTA të dërguar në KQZ nga Besnik Buzhala.
Sipas raportimeve në media Besnik Buzhala konsiderohet mik i deputetit nga Lëvizja Vetëvendosje, Adnan Rrustemi, që më pas edhe kishte marrë pozitën në KQZ.
“Vendimi i sotëm për të mos certifikuar Listën Serbe nuk është gjë tjetër veçse një akt politik, i cili do të rrëzohet nga PZAP-ja”, ka deklaruar Eugen Cakolli, hulumtues i lartë në Institutin Demokratik të Kosovës.
“Ligji është i qartë: çdo parti e regjistruar certifikohet automatikisht, përveçse kur nuk i plotëson kërkesat administrative. Sa i përket kandidatëve individualë, kufizimet zbatohen vetëm nëse kanë papërshtatshmëri juridike, përfshirë dënime penale me burgim efektiv në tri vitet e fundit.
Përderisa nuk ka një akt që shpall një subjekt si organizatë terroriste, ai trajtohet si çdo pjesëmarrës tjetër që plotëson kriteret formale. Edhe sikur një vendim i tillë të merrej, ai do të ishte i kontestueshëm”, vijon ai.
KQZ nuk e ka certifikuar Listën Serbe për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Rezultati ishte si në vijim: Dy vota për, dy kundër dhe shtatë abstenime.
Pro votuan kryetari Kreshnik Radoniqi dhe përfaqësuesja e Listës Serbe. Dy anëtarët e Lëvizjes Vetëvendosje votuan kundër, ndërsa abstenimet ishin nga përfaqësuesit e partive të tjera.
Anëtarët e Lëvizjes Vetëvendosje në KQZ, Sami Kurteshi e Alban Krasniqi, kundërshtuan certifikimin e kësaj partie duke shfaqur dokumente se kandidatë të Listës Serbe kanë pozicione në organet paralele të Serbisë në Kosovë.
Vendim i ngjashëm ishte marrë në KQZ edhe në zgjedhjet e kaluara, por ishte përmbysur.