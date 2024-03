Besnik Boletini rizgjedhet kryetar i Bordit të RTK-së Bordi i Radio Televizionit të Kosovës (RTK) ka njoftuar për rizgjedhjen e Besnik Boletinit dhe Arta Berishës nga Kuvendi i Kosovës, si anëtarë të Bordit të RTK-së me mandat shtesë 3-vjeçar. “Në mbledhjen e Bordit të zhvilluar me datë 18 mars 2024, në përputhje me Ligjin për RTK-në, Statutin dhe Rregulloren e punës së Bordit,…