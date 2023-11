Besnik Bislimit nesër i dorëzohet Raporti i Progresit Zëvendëskryeministri Besnik Bislimi nesër prej orës 17:10 do ta presë në takim ambasadorin e BE-së në Kosovë, Tomas Szunyog. Ambasadori Szunyog. Szunyog do t’ia dorëzojë Bislimit raportin e përvjetshëm të Komisionit Evropian për Kosovën. Pas pranim-dorëzimit do të ketë konferencë për media ku do të prezantohen të gjeturat. “Zëvendëskryeministri i parë për Integrim Evropian, Zhvillim…