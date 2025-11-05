Besa Shahini për Hajrullah Çekun: As mish, as peshk
Kandidatja e PSD-së për kryetare të Komunës së Prishtinës, Besa Shahini ka komentuar fushatën dhe garën për të parin e Prishtinës. Sipas Shahinit, për Ramën ska çka flet pasi që për të ka folur katër muaj rresht për mënyrën se si e ka menaxhuar ai Prishtinën. Ndërsa për kandidatin e VV-së, Hajrullah Çekun ajo thotë…
Postimi i plotë:
Po ndjek fushatën për balotazhin në Prishtinë.
Për Perparim Ramën s’kam çka komentoj më shumë. Kam folur katër muaj rresht për mënyrën se si e ka menaxhuar Prishtinën dhe jam futur në garë pikërisht për ta kundërshtuar këtë model.
Në anën tjetër, kandidati i VV-së për Prishtinën s’ka asgjë të guximshme në programin e tij.
Flet për shkollat dhe çerdhet vakët, sikur renovimi i tyre të zgjidhte mbingarkesën dhe ndërrimet. Flet për banimin duke e ngushtuar në “fletat poseduese”, një segment i vogël i një problemi shumë më të madh që është banimi i shtrenjtë dhe jo adekuat në Prishtinë. Flet për trafikun duke thënë se sheshi “Xhorxh Bush” duhet të hapet… por edhe të mbetet pak i mbyllur.
As mish, as peshk.
E vetmja gjë që e thotë zëshëm është se, nëse fiton, do të jetë VV në pushtet në Prishtinë dhe kryeministri do ta mbështesë me resurse dhe buxhet si çdo kryetar të VV-së. Kjo nuk është as mirë, as mjaftueshëm për qytetin.
Propozimi i Hajrullah Çekut nuk është për ta qeverisur më mirë Prishtinën, por për ta zgjeruar pushtetin e VV-së.
Kjo betejë është për pushtet, jo për qytet, dhe si e tillë nuk duhet të mbështetet në Prishtinë.