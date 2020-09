Ndërsa, Evis Kushi do të jetë ministrja e re Arsimit.

Lajmin e ka bërë të ditur kryeministri Edi Rama në një komunikim direkt dhe bisedim me ministren aktuale Shahini dhe pasuesen e saj.

Kryeministri Edi Rama ndërsa falënderoi Shahinin për punën e bërë , njoftoi se Kushi do jetë ajo që do vazhdojë me punën e saj.

Ndërkohë kjo e fundit, deputete e PS në Elbasan tha se: Është privilegj shumë e lartë, pas 7 vitesh në politikë të jem në ministri, përgjegjësi shumë e lartë. /Tch