Besa fiton bindshëm gjysmëfinalen e parë ndaj Vushtrrisë KH Besa Famgas fitoi me rezultat bindës ndeshjen e parë gjysmëfinale të “PlayOff-it” kundër KH Vushtrrisë. Ndeshja u zhvillua të enjten pasdite në palestrën “Karagaçi” në Pejë, dhe KH Besa triumfoi me rezultatin 33:23. Skuadra pejane nisi ndeshjen mirë dhe arriti të merrte një avantazh të hershëm me serinë 3:0. Rezultati vazhdoi të shtohej me…