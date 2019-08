Bërnabiq paralajmëron vizitë në Gjermani, do të takohet me Merkelin

Ana Bërnabiq ka paralajmëruar se në shtator do të ketë disa takime me zyrtarë të lartë botërorë.

Kryeministrja e Serbisë, Ana Bërnabiq ka paralajmëruar se në shtator do të ketë disa takime me zyrtarë të lartë botërorë mes të cilëve do ta vizitojë Gjermaninë për bisedë me kancelaren Angela Merkel, raportojnë mediat serbe, transmeton lajmi.net.

Ajo po ashtu ka thënë se më 2 shtator do ta vizitojë Zvicrën ku do të takohet me presidentin e shtetit, e më pas do të qëndrojë edhe në Luksemburg.

Më 12 shtator do të marrë pjesë në një ngjarje në Pragë prej ku do të udhëtojë për në Gjermani.

“Jam e lumtur dhe e nderuar me ftesën për vizitë zyrtare në Gjermani ku do të kem rastin të bisedoj me Merkelin”, deklaroi ajo, transmeton lajmi.net.

“Ajo ka njohuri të shumta dhe përvoja e për mua do të jetë nderë i madh ta takoj”, shtoi Bërnabiq. /Lajmi.net/