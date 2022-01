Bërnabiq: Kurti nuk e do Serbinë e fortë

Ajo ka thënë për Radiotelevizionin e Serbisë se vendimi i Kosovës për moslejimin e mbajtjes së referendumit të Serbisë në Kosovë, tregon se kryeministri i Kosovës Albin Kurti qëndron për opsionin “jo” në referendum dhe kështu kundër Serbisë së fortë.

“Natyrisht, Kurti do të ishte jashtëzakonisht i lumtur nëse nesër do të fitonte opsioni ‘jo’ sepse është e qartë se serbët në Kosovë do të votonin ‘po’. për ndryshimin e Kushtetutës së Serbisë, për sundimin e ligjit, për një Serbi më të fortë”, tha ajo për RTS, përcjell lajmi.net.

Brnabiq gjithashtu theksoi se vendet e QUINT-it kanë treguar se nuk mund ose nuk duan t’i bëjnë asgjë Kurtit, pasi ato vende thanë se kanë bërë më të mirën, por se nuk bënë asgjë.

“Prandaj mendoj se duhet të kthehemi tek e vjetra, “në duart tona” dhe të punojmë me popullin serb në Kosovë dhe do të punojmë me ta deri në lirinë përfundimtare”, tha ajo. /Lajmi.net/