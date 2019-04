Bërnabiq: Berlini dhe Parisi nuk e zëvendësojnë dialogun e Brukselit

Kryeministrja serbe, Ana Bërnabiq, ka thënë se takimet e Berlinit dhe Parisit nuk e zëvendësojnë dialogun e Kosovës dhe Serbisë në Berlin.

Kryeministrja e Serbisë, Ana Bërnabiq, ka thënë se takimet në Berlin dhe Paris nuk janë zëvendësues për dialogun me Kosovën i cili zhvillohet në Bruksel.

Në një intervistë dhënë për “TV Prva”, Bërnabiq ka vlerësuar se është e rëndësishme që të ketë interes të Gjermanisë dhe Francës në dialogun Kosovë-Serbi, transmeton lajmi.net.

“Mendoj se kjo është një gjë e mirë, se mund të kontribuojë vetëm të ulet në një moment dhe të vazhdojë dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës dhe pastaj ndoshta në të ardhmen do të arrijmë në një kompromis, që do të thotë një normalizim afatgjatë e marrëdhënieve Serbi-Kosovë, e cila do të lirojë të gjitha potencialet e rajonit:, deklaroi Bërnabiq.

Njëjti si presidenti serb, Aleksandar Vuçiq, edhe kryeministrja Bërnabiq, thotë se në takimin e Berlinit, Serbia e forcoi pozitën e saj si një partner i besueshëm, i sinqertë dhe serioz.

Ajo shtoi se është rënë dakord që të mbahet në Paris edhe një takim më 1 dhe 2 korrik, pasi që siç u shpreh Bërnabiq, në takimin e Berlinit nuk kishte rezultate konkrete në lidhje me një ndryshim në bisedimet Kosovë-Serbi.

“Le të provojmë të gjitha tubimet për të dhënë ca kohë për të parë nëse do të ketë disa ndërrime, kështu që ne do t’ju shohim në Paris”, u shpreh Bërnabiq në këtë intervistë, transmeton më tutje lajmi.net.

Ajo po ashtu shtoi, se gjatë samitit në Berlin ata diskutuan rreth formimit të Asociacionit të Komunave Serbe dhe taksës që Kosova ka vendosur ndaj mallrave të Serbisë, por që sipas saj, kancelarja Angela Merkel dhe presidenti francez, Emmanuel Macron, nuk i kanë bërë Kosovës presion për këto dy çështje dhe në këtë mënyrë, Bërnabiq, tha se kjo është e pabesueshme.

“Nuk ka pasur presione të mëdha. Ajo që ishte e pabesueshme për mua ishte se Kosova nuk u pajtua të tërhiqte taksën dhe se ata i thanë Merkelit dhe Macronit se janë serioz në atë që thonë dhe në qëndrimet e tyre në lidhje me taksën. Kjo për mua është e pabesueshme”, deklaroi Bërnabiq.

Duke komentuar deklaratat e politikanëve kosovarë se nuk ka marrëveshje pa Shtetet e Bashkuara, Bërnabiq tha se Merkel vuri në dukje deklaratën e presidentit Hashim Thaçit se Shtetet e Bashkuara do të duhet të angazhohen në dialog, sepse Evropa është “jokompetente”.

Madje Bërnabiq insistimin e politikanëve kosovarë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të përfshihen në dialogun Kosovë-Serbi, e quajti paaftësi politike dhe shtetërore pasi që sipas saj, politikanët kosovarë nuk mund të bëjnë asgjë pa Amerikën.

Ajo tha se në këtë samit, Serbia u dëshmua të jetë një partner i sinqertë në bisedime.

Bërnabiq foli edhe për deklaratën e kryeministrit shqiptar, Edi Rama, i cili vendosjen e taksës së Kosovës ndaj mallrave serbe e quajti të drejtë legjitime të Kosovës, pavarësisht siç u shpreh ajo, Merkel dhe Macron e kanë thënë të kundërtën për taksën.

Ajo gjithashtu tha se rezultati i madh është se Serbia ka një imazh të qëndrueshëm të një partneri të sigurt dhe të besueshëm në rrethana të tilla komplekse dhe shtoi se, ky samit do të kontribuonte në një pozitë më të mirë të Serbisë në vazhdimin e dialogut.

Tutje Bërnabiq në këtë intervistë ka thënë se Serbia në takimin e Berlinit ka shkuar pa ndonjë pritje të madhe rreth dialogut, por që sipas saj, Serbia dëshiron që të vazhdojë një dialog të sinqertë me Kosovën. /Lajmi.net/