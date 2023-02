Berlusconi me deklaratë interesante: Monza do të fitojë Scudeton Presidenti i Monzas, Silvio Berlusconi nënvizoi ambiciet e larta të klubit. Ish-kryeministri i Italisë mori drejtimin e Monzas në shtator 2018, duke blerë klubin ndërsa ata ishin në Serie C. Pas hedhjes së themeleve, mbështetja e Berlusconit e lejoi klubin të ngjitej në Serie A për herë të parë në 110 historia e vitit. Monza…