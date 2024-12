Berisha: VV-ja dikur i luste Listën Serbe me votu kundër rritjes së pagës minimale, sot duhet me diçka me i manipulu analfabetët funksional

Berisha përmes një postimi në Facebook, ka thënë se kjo nuk ndodhte kur i duhej të votonin kundër rritjes së pagës minimale, shkruan lajmi.net.

"Kur ju deshtë Lista Serbe për me votu kundër rritjes së pagës minimale ku përfshiheshin edhe veteranët e UÇK-së, i lutnin në tel përmes Radojqiçit me ardhë në Kuvend dhe votonin të bashkuar, ndërsa sot nuk po i lën mbrenda sepse duhet me diçka me i manipulu analfabetët funksional! Serbia do kësi hajvana në pushtet, për me dalën tash me thën para botës demokratike, nuk po na lën me hy në tempullin e demokracis e pallavra të ngjashme", ka shkruar Berisha në Facebook.