Berisha: S’kam marrëveshje me Kurtin, s’e votoj një qeveri që s’respekton komunitetin egjiptian Deputeti dhe kryetari i Partisë Liberale Egjiptiane, Veton Berisha, ka deklaruar se nuk ka asnjë marrëveshje me Lëvizjen Vetëvendosje dhe se nuk do ta votojë një qeveri të propozuar nga Albin Kurti. Berisha ka theksuar se ka qenë gjithmonë për krijimin e institucioneve, por ka theksuar se vota e tij nuk është e garantuar për…