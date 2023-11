Berisha: Sigurinë e Kosovës janë t’u e rreziku politikat fëminore të një Kryeministri dhe Ministri të dështum

Kryetari i Komisionit për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes, Bekë Berisha ka hedhur kritika ndaj deklaratës së kryeministrit Kurti dhe ministrit Sveçla se policia e ka rrogën mbi dy mijë euro.

Ai ka thënë se kjo është rrenë.

Berisha ka thënë se sigurinë e Kosovës janë t’u e rreziku politikat feminore të një Kryeministri dhe Ministri të deshtum.

“Përderisa më 24 shtator është cenu rendi kushtetues i Republikës së Kosovës nga një shtet armik, siç është Serbia. Sot, sigurinë e Kosovës janë t’u e rreziku politikat feminore të një Kryeministri dhe Ministri të deshtum.Sot, nuk jam para jush me fol për koeficientin, por, jam dal këtu me kërku me urgjencë kërkesat për Policët e Kosovës, prej atij që është kadet e deri të njësia FIT, me u realizu menjëherë”, tha Berisha.

Ai shtoi se tendenca për me degradu argumentin e policit, është edhe ma e keqe se krejt mashtrimet që i kanë bo deri më sot.

“Është e pakapshme për mendjen e një njeriu normal me dal i pari i Qeverisë dhe Ministri përgjegjës me thanë, që polici e ka rrogën 2000 euro, a e dini çfarë mashtrimi dhe rrene është kjo?! Kjo tendenca për me degradu argumentin e policit, është edhe ma e keqe se krejt mashtrimet që i kanë bo deri më sot. Ju po doni me thanë që policët po rrejnë, po doni me thanë që familjet e tyne kanë jetë me dinjitet dhe ata s’kanë nevojë për këto kërkesa, thjesht po doni me i lodh t’u u shty me ta, qysh po shtyni me neve. Por, kuptone policët nuk janë parti politike”, ka shtuar ai.

Berisha tha se pushteti sot duke dashur të marr merita, i ka zbuluar edhe identitetin e pjesëtarëve të NjSI-së.

Ai ka kërkuar nga qeveria që t’ia plotësojë kërkesat e policisë.

“Na nuk po dojmë me kthy Kuvendin e Kosovës, në një arenë, ku kënaqet armiku e ne bëhemi prrallë. Mos e bini punën me marr veprime politike në Kuvend për një çështje që duhet me pas konsensus.Por, po kërkojmë që me urgjencë Qeveria me ndërvepru edhe me ia plotësu kërkesat policëve të cilat i meritojnë”, ka përfunduar Berisha i AAK-së./Lajmi.net/