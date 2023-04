Berisha: Rama derdh lot për ish-krerët e UÇK-së, por nuk lejon të votohet në Kuvend rezoluta kundër gjenocidit serb

Kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Sali Berisha, deklaroi se të gjithë shqiptarët do të kenë të drejtë të mbajnë shtetësinë e Shqipërisë kur ai të vijë në pushtet.

Ai tha se do të nënshkruajë marrëveshje me Kosovën për të lejuar edhe ata shtetas të Shqipërisë të marrin shtetësinë e Kosovës.

Berisha thotë se Rama këto dy ditët e fundit ka derdhur lot por që në të njëjtën kohë nuk po lejon që në Kuvendin e Shqipërisë të votohet rezoluta kundër gjenocidit serb në Kosovë.

Këto deklarata Berisha i bëri në Tropojë gjatë prezantimit të kandidatit për Bashkësinë e Tropojës, Besnik Dushaj.

“Sapo të hiqen vizat për qytetarët e Kosovës, Shqipëria do firmosë marrëveshje me Kosovën për vendosjen e dyshtetësisë. Të gjithë shqiptarët do kenë të drejtë të mbajnë shtetësinë e Kosovës ose Shqipërisë, njërën ose tjetrën, ose të dyja së bashku. Ai kufi mbetet si një relike, dëshmi e një padrejtësie historike të pashembullt që është bërë ndaj shqiptarëve. Do bëjmë gjithçka që shqiptarët të ndjehen një komb, një qëndrim, një të ardhme”, deklaroi Berisha.

Ai tha se kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama derdh lot për ish-krerët e UÇK-së që po gjykohen në Hagë por nuk lejon votimin në Kuvendin e Shqipërisë të rezolutës për gjenocidin serb në Kosovë.

“Këto dy ditë derdhte lot për luftëtarët që gjykohen në Hagë, por në të njëjtën ditë nuk lejonte votimin nër Parlament të dënimit të gjenocidit serb në Kosovë. Çfarë shqiptari është ky? Ky është një hipokrit. Një antishqiptar”, tha Berisha.

Një tjetër projekt që përmendi me Kosovën, Berisha se do të jetë lidhja përmes hekurudhës, duke e cilësuar si projektin e dytë që do të realizohet gjatë mandatit të parë të Qeverisë së Shqipërisë që do të drejtohet nga ai.

“Lidhja e Shqipërisë me Kosovën me hekurudhë, do jetë projekti i dytë i katërvjeçarit të parë të PD në pushtet” tha Berisha.

Kryetari i PD ka folur edhe për alternativën e forcës që drejton duke thënë se në katërvjeçarin e parë të qeverisjes do të ndërtohet Autostrada e Breg Drinit.