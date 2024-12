Berisha publikon një video të një djali që e imiton, e quan “talent”: Tirana do të ishte tjetër po të kishit dëgjuar thirrjen e tij Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha e ka shpërndarë një video të një djaloshi që e imiton atë. Berisha shkroi në Facebook se “Tirana do të ishte tjetër” po të dëgjohej thirrja e këtij djaloshi. “Ja ç’do të thotë talent! Bravo, Tirana do të ishte tjetër po të kishit dëgjuar thirrjen e tij!”, shkroi Berisha.