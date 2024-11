Berisha për Kurtin e Osmanin: “Taksirat” për Kosovën, kanë me nis me u gjujt mes vete Deputeti i AAK-së, Bekë Berisha është deklaruar në lidhje me raportet mes kryeministrit Albin Kurti dhe presidentes Vjosa Osmani. Ai është shprehur se ka kohë që ata nuk kanë raporte të mira dhe sipas tij, tani do fillojnë edhe siç u shpreh ai “të gjuhen mes vete”, ka thënë Berisha në emision “DPT te Fidani”.…