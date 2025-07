Berisha për deklaratat e Osmanit: Aspekti i sigurisë nuk duhet të përzihet me populizëm

Deputeti i AAK-së, Bekë Berisha, në emisionin “Click” në RTV21 tha se ishin në dijeni për kërcënimet e Serbisë që i përmendi sot Presidentja Vjosa Osmani.

“Kemi qenë në dijeni edhe këto kanë qenë të vazhdueshme, edhe varet çfarë lloj kërcënime dhe sa munden me u bë të realizueshme, mirëpo populli thotë sikur ajo legjenda: o më ra ujku, më ra ujku, dy herë ka rrejtë e kur t’i bie ujku përnjëmend, tani nuk i beson kërkush”, tha Berisha.

Ai më tej u shpreh se aspekti i sigurisë nuk duhet të përzihet me populizëm.

“Për mu, unë nuk rri rahat, unë i marr për bazë çdo fjalë që folet… nuk luhet me këto gjana”, tha ai.

“Edhe ti me dalë me thanë ‘jo vallah na e shpëtuam Kosovën’, duhet me pasë kogja shumë kujdes”, deklaroi Berisha.