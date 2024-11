Berisha pas lirimit: Kauza e drejtë nuk humbet kurrë, ata që më mbështetën do jenë përjetë frymëzimi im Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka falënderuar mbështetësit që i qëndruan pranë gjatë periudhës së tij në “arrest shtëpie”. “Falenderoj ata qindra mijëra qytetarë, gra, burra, të rinj e të reja, që me qëndresën e tyre të pamposhtur të përnatshme me fjalimet, kthyen rrugicën e ngushtë në bulevardin e shpresës. Do jeni përjetë frymëzimin…