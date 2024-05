Berisha: Opozita ka hyrë në vallen e temës se shpikur të Kurtit për zgjedhjet

Ish-zv.ministri i Punëve të Jashtme, Anton Berisha ka thënë se opozita ka hyrë në “vallen”, e temës së Kurtit për zgjedhjet.

Berisha tha se kështu po dëshmohet se vëmendja nuk është tek anëtarësimi I Kosovës në Këshillin e Evropës port e dëshira e pushtetit.

“Opozita, ne vend qe te ushtroj presion per të mos lejuar deshtimin me te madh te qeverise Kurti, dhe te Kosoves , qe nga shpallja e pavaresise, mosanetaresimin ne Keshillin e Europes, ajo ka hyre ne vallen e temes se shpikur te Kurtit per zgjedhjet. Kjo mosndjeshmeri ndaj nje teme kaq madhore eshte tregues se as ajo nuk e ka prioritet anetaresimin e Kosoves ne KiE por ka deshiren e pushtetit.Per me teper, ne keto kondita eshte nje qasje naive politike dhe nenkuptueshem mungese e sensit shtetëror”, ka shkruar Berisha në një postim në “Facebook”.