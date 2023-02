Berisha nuk pranoi të jetë zëvendës i portierit serb, përjashtohet nga ekipi

Portieri serb Vanja Milinkovic-Savic këtë sezon është i preferuari i trajnerit Ivan Juric.

Kjo ka bërë që portieri kosovar, Etrit Berisha kohëve të fundit të përfundonte në bankën rezervë.

Por, përfaqësuesi shqiptar nuk e ka pranuar këtë rol dhe me këtë rast është përjashtuar nga ekipi.

Prishtinasi po ushtron i vetëm dhe përkundër dëshirës, nuk mundi të gjente angazhim diku tjetër gjatë janarit, pavarësisht se u përmend Galatasaray si opsion.

E trajneri Ivan Juric, i cili në edicionin e kaluar i besoi pa asnjë dyshim Etrit Berishës, tash ia ka kthyer shpinën atij.

“Në sezonin e kaluar, Berisha e ka dhënë një kontribut të madh, por tash po has në vështirësi për ta pranuar këtë situatë. Ai stërvitej keq dhe kjo është një gjë e dëmshme. Kush nuk ushtron mirë dhe si duhet, do të qëndrojë jashtë ekipit. Preferoj më shumë që me ekipin të ushtrojë Gemello, i cili do të jetë portieri i dytë”, deklaroi trajneri Juric për mediat italiane.

Berisha nuk është ftuar që nga ndeshja e humbur nga Spezia, më 15 janar, ndërsa nuk ishte futur asnjëherë në lojë në ndeshjet paraprake deri në atë datë.

Herën e fundit, Berisha kishte qenë titullar në ndeshjen e fundit të sezonit të kaluar kundër Romës më 20 maj.

Sidoqoftë, trajneri Juric tash e preferon më shumë portierin serb, Milinkovic-Savic, shkruan “Gazeta Express”.

Gjatë verës, ish-portieri i Lazios dhe Atalantës do të largohet gjithsesi nga Torino, ku luan edhe futbollisti tjetër kosovar, Mërgim Vojvoda.